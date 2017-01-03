 النفط عند أعلى مستوى في 18 شهرا والأنظار على خفض الإنتاج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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النفط عند أعلى مستوى في 18 شهرا والأنظار على خفض الإنتاج

النفط عند أعلى مستوى في 18 شهرا والأنظار على خفض الإنتاج
المناطق_رويترز

سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى في 18 شهرا أول أيام التداول في عام 2017 بأمل أن ينجح اتفاق المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط الذي بدأ سريانه، يوم الأحد، في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية.

وقفز سعر برنت أكثر من 2% إلى 58.37 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2015،  كما سجل الخام الأمريكي الخفيف أعلى مستوى في 18 شهرا وبلغ 55.24 دولار بزيادة 1.52 دولار للبرميل وهو أيضا الأعلى منذ يوليو تموز 2015 .

وفي الأول من يناير بدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك في نوفمبر تشرين الثاني مع منتجين مستقلين مثل روسيا بشأن خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.

وذكر هانز كليف كبير المحللين الاقتصاديين للطاقة في بنك “ايه.بي.ان” في امستردام “الدلائل الأولي تلمح إلى أن تخفيضات الإنتاج من المنتجين في أوبك وخارجها تدعم الآمال بتقليص التخمة العالمية”.

ويتفق مع كليف في الرأي ريك سبونر كبير محللي السوق في “سي.ام.سي”، قائلا: ستبحث السوق عن دلائل على خفض الإنتاج، الأمر الأكثر ترجيحا أن أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها سيلتزمون بالاتفاق لاسيما في المراحل الأولى.

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