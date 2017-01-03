 وقفات مع ذكرى البيعة”.. أصبوحة شعرية في “المجمع الأكاديمي” بجامعة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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وقفات مع ذكرى البيعة”.. أصبوحة شعرية في “المجمع الأكاديمي” بجامعة الباحة

وقفات مع ذكرى البيعة”.. أصبوحة شعرية في “المجمع الأكاديمي” بجامعة الباحة
المناطق_عبد الرحمن سفر
تزامنا مع ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أقامت جامعة الباحة ممثلة بالكلية الآداب والعلوم الإنسانية أصبوحة شعرية بهذا المناسبة وذلك بالمجمع الأكاديمي للطالبات بعنوان (وقفات مع ذكرى البيعة) أحياها الدكتورة مثيبة ماطر الهذلي، والأستاذة محارب العتيبي، وأدارتها الدكتورة منيرة ناصر زايد.
وأشار عميد الكلية الدكتور منصور أبو راس إلى أن هذه الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بما فيها من انجازاته وتحولات اقتصادية وإستراتيجية، إضافة إلى ما تخلّلها من برنامج “التحول الوطني”، و”رؤية السعودية ٢٠٣٠”، بمثابة المفصل التأريخي والرؤية الثاقبة من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، داعيا الله أن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين وأن يمن على بلادنا وبلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان.
حضر الأصبوحة الشعرية العديد من منسوبات كلية الآداب العلوم الإنسانية من عضوات هيئة التدريس وإداريات وطالبات، إضافة إلى وكيلات كليات المجمع الأكاديمي ومنسوبات الكليات وعدد من زائرات معرض الكتاب.

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