غرفة نجران ووزارة الاسكان “تعتزم إقامة ورشة عمل مشتركة”

زار صاحب السمو الملكي الامير سعود بن طلال بن بدر ال سعود مستشار معالي وزير الاسكان ووكيل الوزارة للطلبات والتخصيص المشرف على الادارة العامة للفروع غرفة نجران حيث كان في استقبال سموه سعادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء غرفة نجران والأمين العام وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة حيث رحب رئيس الغرفة بسموه الكريم موضحاً له مدى أهمية تواصل المسئول مع المواطن والنظر في احتياجاته ومتطلباته وهذا ما عهدناه من حكومتنا الرشيدة حفظها الله بالاهتمام بأبناء الوطن وتوفير كل سبل العيش الرغيد لهم .

وقد تم خلال اللقاء مناقشة دور وزارة الاسكان في إيجاد الحلول المناسبة لحل مشاكل الاسكان وخاصةً أن صندوق التنمية العقارية أصبح أحد الجهات التابعة للوزارة والذي يقوم بدعم المواطنين بقروض مالية لتأمين المساكن لهم , وقد أوضح سموه الكريم أن الوزارة تقدم عدد من البرامج الداعمة للمواطنين ورجال الاعمال ويعتبر برنامج ايجار الذي اطلق مؤخراً هو أحد البرامج التي تحفظ حقوق المؤجر والمستأجر , كما عدد من رجال الاعمال بعرض بعض العوائق والمشكلات التي تواجه قطاع العقار بالمنطقة مع ان المنطقة تتميز بالمساحات الشاسعة والتي يمكن للوزارة الاستفادة منها وتوسيع نطاق المساحة الإجمالية الممنوحة للموطنين بحيث تتعدى 900 متر أو 1000 متر , كم تم خلال اللقاء مناقشة دور رجال الاعمال والقطاع الخاص في التعاون مع القطاع الحكومي لتنمية ودعم قطاع الاسكان من خلال الشراكة مع الوزارة والتي يمكن لها ان تقدم التسهيلات والدعم الكامل لكل من أراد العمل على التطوير العقاري او بناء وحدات سكنية خاضعة للاشتراطات والضوابط التي أقرتها الوزارة .

وقد اكد سمو الأمير في نهاية اللقاء أن منطقة نجران من المناطق ذات المساحات الشاسعة والتي تضم عدد من رجال الأعمال القادرين على التعاون مع الوزارة كما أنه من حق المواطنين أن يعرفوا ماتقدمة الوزارة من برامج لهم والتي تتعدى عشرون برنامج تتضمن العديد من المبادرات والتحديثات , حيث أكد في نهاية اللقاء أن الوزارة على استعداد بحسب طلب غرفة نجران على عقد ورشة عمل مشتركة يتم خلال دعوة رجال الاعمال والمواطنين يتم خلالها عرض جميع تحديثات الوزارة ومبادراتها .

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس غرفة نجران درعاً تذكارياً مقدماً باسمه ونيابة عن إخوانه اعضاء غرفة نجران ورجال الاعمال بالمنطقة الشكر والتقدير لسمو الامير على زيارته للغرفة وتخصيص جزء وقته للاطلاع على متطلباتهم ورغباتهم تجاه الاسكان بمنطقة نجران .