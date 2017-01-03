مجلس التعليم بالباحة يعتمد أوقات الدوام الشتوي لهذا العام في مدارس المنطقة

ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش الْيوم الجلسة الثانية لمجلس الإدارة التعليمي في دورته الحالية والمنعقدة بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للتعليم وذلك بحضور مساعدي المدير العام وجميع أعضاء المجلس بقسمي البنين والبنات (عبر الدائرة المغلقة )، وتم خلال الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات والمحاور المدرجة على جدول الأعمال قدمها أمين الإدارة الأستاذ خميس بن عبدالرحمن القفعي والتي من ضمنها استعراض توصيات الجلسة الأولى للمجلس و مناقشة توقيت الدوام الشتوي لهذا العام .

و أقر المجلس ما تم رصده من نتائج الاستطلاع الالكتروني الموجه لقادة وقائدات المدارس وما نتج عنه اجتماع مكتب مستشاري المدير العام بعدد من قادة المدارس في مختلف المحافظات ،و كذلك ما أسفرت عنه نتائج التصويت لأعضاء وعضوات المجلس بالأغلبية ببقاء أوقات الدوام الرسمي في المدارس على وضعها الحالي بحيث يبدأ الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة السابعة والربع وتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا .

و شملت الجلسة أيضا ورقة عمل قدمها الأستاذ صالح عطية العلي مشرف التربية البدنية استعرض خلالها برنامج تعزيز الصحة العامة ونمط الحياة الصحية ، تلاها ورقة أخرى قدمها مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ عبدالله خضران الزهران حوت آلية عمل لجنة معالجة احتياج المعلمين والمعلمات

وقد خلص الاجتماع بالعديد من المقترحات والتوصيات والقرارات التي تم الاتفاق عليها ومخاطبة الإدارات ذات العلاقة لمناقشتها وعرضها خلال الاجتماعات الدورية القادمة .

كما استمع الجميع لعدد من المداخلات من أعضاء المجلس والتي تم مناقشتها وتم التأكيد على الأعضاء بتزويد أمانة المجلس بالموضوعات المراد طرحها للمناقشة في جلسات المجلس القادمة