خوجه يُدشِّن ورشة “مساحاتٍ إبداعيَّة بأنامل واعدة”

دشَّن مساعد المدير العام للشؤون المدرسيَّة صديق خوجة، الورشة الفنية “مساحات إبداعية بأنامل واعدة”، بمشاركة 300 طالب من المرحلة الابتدائيَّة والمتوسطة، أمام مسجد الرحمة بكورنيش جدَّة، وقد أثنى خوجة على ما قدَّمه الطلاب من إبداع وتميّز في تجسيد صور مشرِّفة عن الوطن، في رسم العديد من الموضوعات الوطنيَّة من إنجازات، وكذلك تجسيد انتصارات جنودنا البواسل، بالإضافة للمعالم والتراث السعودي.

وقدَّم خوجة شكره للقائمين على هذه الجداريَّة، وخصَّ مكتب التعليم بالصفا، وكذلك مدارس جيل الفيصل، والمشرفين، والمعلمين، وكذلك الطلاب.

الجدير بالذكر أنَّ هذا العام هو العاشر على التوالي، الذي تُقام فيه الورشة برعاية من مدارس جيل الفيصل