زيدان يستبعد رونالدو وراموس وبيبي عن موقعة إشبيلية

يخوض ريال مدريد الإسباني الأربعاء، مباراة الذهاب في الدور ثمن النهائي لكأس إسبانيا ضد إشبيلية، في غياب قائده المدافع سيرخيو راموس، ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه المدافع بيبي، بحسب ما أعلن النادي الملكي الثلاثاء.

وخاض رونالدو الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي، التمارين مع فريقه اليوم، إلا أنه استثني من لائحة اللاعبين الـ 19 التي أعلنها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لمباراة الكأس.

ويرجح أن زيدان اختار نجمه الأبرز خارج التشكيلة، لإراحته وتفادي تعرضه للإصابة قبل جدول مباريات مكثف خلال الشهرين المقبلين.

وقال زيدان: “سنعاود لعب المباريات وسنلعب مرة كل ثلاثة ايام، اعتقد انه خلال 60 يوما، سنخوض ما يناهز عشرين مباراة”.

كما غاب عن التشكيلة المدافعان راموس وبيبي، اللذان كان النادي افاد في وقت سابق الثلاثاء، انهما يعانيان من اصابات.

وأوضح أن التشخيص الطبي أظهر اصابة بيبي في عضلة الساق اليسرى، وانه سيغيب لمدة لم يحددها. أما راموس، فيعاني آلاما وغاب عن التدريب المشترك للاعبين وتمرن بمفرده.

ويضاف الغيابان إلى سلسلة غيابات مسبقة تشمل الجناح الويلزي غاريث بايل، ولاعبي خط الوسط لوكاس فاسكيز والكرواتي ماتيو كوفاسيتش اللذين اصيبا خلال كأس العالم للأندية الشهر الماضي.

ويرجح أن يشرك زيدان الذي يحتفي غدا بمرور عام على قيادته الجهاز الفني للنادي، الثنائي ناتشو والفرنسي رافايل فاران في قلب الدفاع، بدلا من راموس وبيبي.

وفي الهجوم، يتوقع ان يدفع ريال بالفرنسي كريم بنزيمة وألفارو موراتا، في المباراة التي تقام على ملعبه سانتياغو برنابيو.

ولن تكون مباراة الاربعاء سهلة على فريق زيدان، الذي يتصدر ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة حامل اللقب و4 عن اشبيلية الثالث، وله ايضا مباراة مؤجلة. إلا أن التاريخ يقف إلى جانب النادي الملكي، اذ فاز بالمواجهات الـ6 الأخيرة التي جمعته في الكأس مع اشبيلية.