الحملة السعودية توزع مساعدات شتوية لـ 517 أسرة سورية شمال الأردن

وزعت الحملة الوطنية السعودية المساعدات الإغاثية على 2613 مستفيدًا بواقع 517 أسرة سورية في محافظة المفرق و مدينة الرمثا شمال الأردن, والتي تشتمل على كسوة الشتاء وأطقم الأواني المنزلية و الحقيبة الصحية, ضمن برنامجي ” شقيقي دفؤك هدفي 4″ و شقيقي صحتك غالية “.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر السمحان أن الحملة تسعى ومن خلال برامجها المتعددة إلى تأمين جميع المتطلبات المعيشية للاجئين السوريين، حيث قامت الحملة خلال الموسم الحالي بالإضافة لتوزيعها كسوة الشتاء باستحداث تأمين المواد الأساسية للعناية بالصحة التي حرصت الحملة من خلالها على تأمين اللاجئين السوريين بالأمور الضرورية وذلك بناءً على دراسات ميدانية يقوم بها كادر الحملة ورصد مثل هذه المتطلبات والتي يتم تأمينها للأشقاء اللاجئين السوريين بأفضل المواصفات العالمية .

وأضاف السمحان أن هذه المحطات المتتالية التي تنفذها الحملة تأتي ضمن سلسلة محطات العطاء التي تُقدم للأشقاء اللاجئين السوريين منذ بداية فصل الشتاء.