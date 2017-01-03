 الرباط الصليبي يحرم الهلال من خدمات مجاهد المنيع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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الرباط الصليبي يحرم الهلال من خدمات مجاهد المنيع

الرباط الصليبي يحرم الهلال من خدمات مجاهد المنيع
المناطق_الرياض

تلقى نادي الهلال ضربة موجعة بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها المهاجم الشاب مجاهد المنيع إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مما يعني غيابه عن معظم الموسم الحالي، ويعد المنيع من الأسماء الشابة التي برزت مع الفريق الهلالي في الموسم الجاري.

وأوضحت الأشعة والفحوصات الطبية التي أجراها مجاهد المنيع اليوم الثلاثاء، تعرّضه لقطع بالرباط الصليبي، وسيغيب عن الملاعب لأكثر من 6 أشهر.

وشارك اللاعب مجاهد المنيع مع الفريق الأول بنادي الهلال هذا الموسم في مباراتين كانت أمام الباطن والتعاون في الجولتين 14 – 15 على التوالي.

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