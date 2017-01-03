إعدام أكثر من 30 مليون من الطيور في كوريا الجنوبية

اعدمت الحكومة الكورية أكثر من 30 مليون من الطيور الداجنة بسبب الانتشار غير المسبوق لانفلونزا الطيور ، بعد 48 يومًا من تفشي المرض .

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في كوريا الجنوبية اليوم، أنها أعدمت 82ر25 مليون من الدجاج، و33ر2 مليون من البط، و18ر2 مليون من السمان، ليصل إجمالي عدد الطيور الداجنة التي أعدمتها الحكومة إلى 33ر30 مليون طائر داجن، حتى الليلة الماضية .

وأوضحت (يونهاب) أن البلاد دخلت مرحلة الهدوء في انتشار المرض، حيث لم يتجاوز عدد الحالات الجديدة التي تم الإبلاغ عن الاشتباه في إصابتها بانفلونزا الطيور، حالتين في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي.

وقالت إن عدد الحالات التي تم التأكد من إصابتها بالمرض ظل 33 حالة لليوم الرابع على التوالي .