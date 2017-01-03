 الحكم بسجن مواطن 13 عامًا لانضمامه لـ “القاعدة” وانتهاج المنهج التكفيري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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الحكم بسجن مواطن 13 عامًا لانضمامه لـ “القاعدة” وانتهاج المنهج التكفيري

الحكم بسجن مواطن 13 عامًا لانضمامه لـ “القاعدة” وانتهاج المنهج التكفيري
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المناطق_الرياض

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم (الثلاثاء) بسجن مواطن لمدة 13 عامًا، ومنعه من السفر مدة مماثلة، بعد أن ثبت لديها إدانته بعدة تهم.

وتضمنت لائحة الدعوى الموجهة للمتهم الخروج عن طاعة ولي الأمر، والافتيات عليه، وانتهاج المنهج التكفيري، والانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، وسفره إلى أفغانستان عبر إيران للانضمام إلى التنظيم والتدريب في معسكراته والقتال معه.

كما شملت حيثيات الحكم تحريض المتهم للشباب على الالتحاق بالتدريب في معسكرات التنظيمات الإرهابية، ومحاولة دخول العراق أكثر من مرة للمشاركة في القتال هناك، وتمويل الإرهاب وحيازته رشاش (كلاشنكوف) دون ترخيص.

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