أمير مكة يتفقد غداً محافظتي الكامل وخليص

يواصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، غداّ الإربعاء جولاته التفقدية للمحافظات بزيارة محافظتي الكامل وخليص ، للوقوف على مطالب الأهالي والاطلاع على سير المشاريع التنموية والحيوية في المحافظتين ، بعد أن تفقد الشهر الماضي محافظتي الجموم وبحرة وأطلق العديد من المشاريع التنموية فيها.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أن زيارات الأمير خالد الفيصل تأتي للعام الثامن ، إذ يقف سموه خلال جولاته على تنفيذ المشاريع في إطار حرصه على دعم مطالب الأهالي والاستماع إليهم بطريقة مباشرة ، ويرافقه مديرو الأجهزة الحكومية في المنطقة والذين يستمعون إلى احتياجات المحافظات ويتم اتخاذ القرارات المناسبة في حينه.

وأضاف أن الزيارة تأتي لتحقيق الهدف الذي وضع في إستراتيجية المنطقة لبناء الإنسان وتنمية المكان بطريقة متوازنة ومتوازية، مشيراً إلى أن الأمير خالد الفيصل سيعلن خلال الزيارة عن المشاريع المنجزة والمعتمدة، كما يلتقي الأعيان ومديري الدوائر الحكومية في محافظتي الكامل وخليص ، ويجتمع مع المجلس المحلي لاستعراض سير المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها.

وأبان الدوسري أن السنوات الثمان الماضية لجولات أمير منطقة مكة المكرمة على المحافظات شهد إطلاق حزمة من المشاريع التنموية شملت التعليم والصحة والمشاريع البلدية وغيرها ، ففي الكامل ارتفع عدد محطات توزيع الكهرباء إلى 476 محطة بعد أن كانت 252 محطة فيما بلغ عدد المشتركين 7302 مشترك ، وارتفع عدد المراكز الصحية إلى 11 مركزا إلى جانب مستشفى عام بسعة 50 سريراً .

وأضاف تم تدشين فرع للجامعة يضم 3 كليات و تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 5800 طالب ويدرس فيه حالياً 1352 طالبا وطالبة ، فيما بلغت كمية المياه التي تضخ للمحافظة 4075 متر مكعب ، وقدرت المشاريع البلدية بنحو 23 مشروعا.

وأشار إلى أن محافظة خليص شهدت ارتفاع عدد محطات التوزيع من 1020 إلى 1902 محطة ، فيما بلغ عدد المشتركين 20721 مشترك ، وتم إنشاء مستشفى عام بطاقة 65 سريرا في وقت لم يكن بالمحافظة مستشفى إلى جانب زيادة المراكز الصحية إلى 10 مراكز ، كذلك افتتح أمير المنطقة فرعا للجامعة في المحافظة ، ويوجد فيه 4 كليات وقد تخرجت أول دفعة منه قبل نحو عامين وبلغ عدد الخريجين 65 طالبا ، وتقدر الطاقة الاستيعابية للفرع 12 ألف طالب ويدرس فيه حاليا 2752 طالب وطالبة.

ولفت إلى أنه بالنسبة للمياه فقد بلغت كمية الضخ 250 ألف متر مكعب وكانت في وقت سابق تضخ 230 ألف متر مكعب ، فيما بلغ عدد المشاريع البلدية 18 مشروعا شملت الحدائق والسفلة والإنارة وتم تنفيذ مشاريع للطرق.

يشار إلى أنه وخلال جولة الأمير خالد الفيصل لمحافظة الكامل العام الماضي ، تم إنشاء محطة تحويل كهرباء وتعزيز التغذية في المحافظة ومراكز تابعة لها إلى جانب 10 مشاريع للمياه شملت إنشاء خزان بسعة 10 آلاف م 3 ، وخط ناقل للمياه بطول 38 كلم وحفر آبار ، ومحطة تنقية ومعالجة المياه ، و 17 مشروعاً بلدياً وإنشاء مركز خدمات الكامل ، والمدينة الشبابية ، إضافة لممرات المشاة والرصف والسفلتة والإنارة إضافة لــ 4 مراكز صحية ، و3 مشاريع للطرق .

وفي محافظة خليص دشن أمير منطقة مكة المكرمة مشاريع طرق نقل زراعية ، ومحطات كهرباء لتعزيز الطاقة في المحافظة والمراكز التابعة لها ، كذلك مشاريع لتحسين شبكات الكهرباء الحالية ، و تنفيذ توسعة محطة كهرباء المحافظة، وأخيرا تمديد خط المياه المغذي لمستشفى خليص العام ولعدد من المراكز والأحياء .