 حركة النضال العربي تستهدف خطوط إمدادات النفط عبر تفجيرين في الأحواز..”فيديو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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حركة النضال العربي تستهدف خطوط إمدادات النفط عبر تفجيرين في الأحواز..”فيديو”

حركة النضال العربي تستهدف خطوط إمدادات النفط عبر تفجيرين في الأحواز..”فيديو”
المناطق - الأحواز

استهدفت كتائب الشهيد “محي الدين آل ناصر” الجناح العسكري لـ”حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” فجر اليوم الثلاثاء “3 يناير” خطوط إمدادات النفط في عمليتين متزامنتين في منطقتي “العميدية والدلمون” “ديلم” شرق ووسط الأحواز وألحقت بهما خسائر كبيرة.

واستهدف مقاتلو كتائب الشهيد “محي الدين آل ناصر” في العملية الأولى أنبوبا لنقل النفط الخام من حقل “مارون” في مدينة العميدية شرق الأحواز العاصمة إلى شركة “آغاجري” للنفط والغاز مما أدى إلى تدمير الأنبوب بشكل كامل وتوقف عملية ضخ النفط الخام.

واستهدفت العملية الثانية في توقيت متزامن أنبوبا لتصدير النفط الخام من حقل “بحركان” الواقع بين مدينتي ميناء الجنابي وميناء الدلمون “ديلم” وسط الأحواز والذي ينقل النفط الخام إلى جزيرة خرج “خارك” مما أسفر عن تدميره بشكل كامل وخروجه عن العمل.

وقال أحد القيادات الميدانية لكتائب الشهيد “محي الدين آل ناصر” إن هذه العمليات تأتي في إطار الإستراتيجية العامة لحركة النضال العربي والتي رسمتها منذ بداية تأسيسها وهي استهداف المركز الاقتصادية الحساسة والحيوية التي تمول المخططات والمشاريع العدوانية للدولة الفارسية في الأحواز والدول العربية.

وأضاف هذا القيادي أن عام 2017 سيكون عام مختلف عن الأعوام السابقة لأن الحركة أعدت خطة محكمة ودقيقة لتوجيه ضربات نوعية ومؤثرة للعدو الفارسي.

تجدر الإشارة إلى أن العمليتين الجديدتين للحركة استهدفتا خطوطا نفطية حيوية حيث الأول استهدف أنبوبا ينقل 440 ألف برميل يوميا من حقل “مارون” إلى شركة “آغا جري” في قضاء العميدية شرق الأحواز لتكرير جزء منه من أجل الاستهلاك الداخلي وتصدير جزء منه، فيما العملية الثانية استهدفت أنبوبا ينقل نحو 60 ألف برميل من النفط الخام من حقل “بحركان” إلى جزيرة خرج لتصديره لاحقا.

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