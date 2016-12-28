عمل وتنمية الرياض يختتم مشاركته في معرض المستثمرات من المنزل “منتجون 4”

اختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض مساء أمس مشاركته في معرض المستثمرات من المنزل “منتجون4” والذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية واستمر لمدة سبعة ايام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض .

وكانت المشاركة بهدف تعريف المجتمع بفئات الوزارة المنتجة من المشمولين بالرعاية داخل الدور والمراكز الإيوائية النسائية من خلال عرض اعمالهم الفنية ومنتوجاتهم اليدوية مثل اللوحات التشكيلية واكسسوارات الزينة والمشغولات الصوفية بأنواعها إضافةً إلى استعراض مواهب وامكانات المشاركات في عدد من المجالات كالتصوير والتصميم وبعض المجالات الاخرى.

كما شارك مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بعرض مجموعة من اطقم السجاد والملابس الشعبية وعلب الهدايا الفاخرة لعدد من الأسر المنتجة العاملة ، فيما شاركت ادارة شؤون المرأة بمكتب عمل الرياض بركن تعريفي عن خدماتها وانظمتها عبر بروشورات وكتيبات تم توزيعها على زوار المعرض إضافةً الى استقبال الإستفسارات والرد عليها .

وقد اكدت مساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للإشراف النسائي بمنطقة الرياض هيلة المكيرش ان هذه المشاركة تُعد نتاجاً لبرامج الحرف اليدوية والحزم التدريبية والتوجه المهني المقامة داخل الفروع النسائية والتي تهدف الى تمكين الفئات المشمولة برعاية الوزارة من تنمية مهاراتها وابراز مواهبها وقدراتها للمجتمع لتحقيق تطلعاتها في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتجاوز كافة الحواجز الاجتماعية التي قد تقف عائقاً امامها.