محافظ الخفجي .. يقف مع المسؤولين ميدانيا و يوجه بوضع تحويلة دوران أمام محطة الخنيني

عقد محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع اجتماعا طارئا هذا اليوم الثلاثاء بمقر المحافظه مع مدير الشرطة و مدير المرور وأمن الطرق و فرع وزارة المواصلات و الطرق بالخفجي ومندوبين من الحرس الوطني بالخفجي وذلك لمناقشة و دراسة وضع تحويلة محطة الخنيني (الجسر الجديد) حيث انها سوف تطول المده لعدم انتهائها في الوقت المحدد ونظرا لطول المسافه وما تلحقها من مشقه على الأهالي و المسافرين، و بعد الوقوف على التحويلة ميدانيا للخروج بحلول عاجله لتخفيف الاعباء والمشقه على مرتادي الطريق فقد أتفقوا على وضع تحويلة دوران (يوتيرن) امام محطة الخنيني و وجه “الهزاع” الجهات ذات العلاقه بدراسة الموقع وتوفير وسائل السلامة وحماية مرتادي الطريق كما تم دراسة وضع وصله اسفلتيه بجوار المقبره.