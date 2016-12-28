في لفتة إنسانية… “المولد” يدعم “الخضير” أثناء إصابته بطريقة رائعة

أنهى نادي الاتحاد الشوط الأول من مباراته أمام نادي الخليج بالتقدم بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب فهد المولد، وذلك ضمن مباراة الفريقين في الجولة 15 من دوري جميل.

و رفع لاعب نادي الاتحاد السعودي، فهد المولد، قميصاً يحمل رقم 20 والذي يخص لللاعب المصاب تركي الخضير، في لفتة وبادرة إنسانية جميلة أثارت إعجاب الجماهير الاتحادية خاصة، والجماهير السعودية عامة.

وكانت شركة “بوبا العربية”، الشريك الصحي لنادي الاتحاد، قد أعلنت، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن نتائج الفحوصات الطبية أوضحت تعرّض تركي الخضير لقطعٍ في الرباط الصليبي

و أبدت جماهير نادي الاتحاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حزنها بعد تأكّد غياب اللاعب تركي الخضير عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب تعرّضه لقطعٍ في الرباط الصليبي، متمنيةً أن يعود الخضير بشكلٍ أقوى لصفوف العميد.

و تعادل فريقا الاتحاد والخليج 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ,وبهذا التعادل أصبح الاتحاد في المركز الرابع برصيد 32 نقطة متساوياً مع نظيره نادي النصر، فيما ارتفع رصيد الخليج عند النقطة 13 بالمركز الـ11.