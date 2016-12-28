 أمير مكة يعزي سعود الفضل في نجليه التوأم “محمد وأحمد” الذين اغتالتهما يد الإرهاب في تركيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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أمير مكة يعزي سعود الفضل في نجليه التوأم “محمد وأحمد” الذين اغتالتهما يد الإرهاب في تركيا

أمير مكة يعزي سعود الفضل في نجليه التوأم “محمد وأحمد” الذين اغتالتهما يد الإرهاب في تركيا
المناطق - جدة

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، الثلاثاء (3 يناير 2017)، واجب العزاء لـ”سعود الفضل” في وفاة نجليه (أحمد، ومحمد) اللذين اغتالتهما يد الإرهاب في الحادث الذي وقع في تركيا السبت الماضي.

وتوفي التوأم السعودي أحمد ومحمد (٢٤ عامًا) في الهجوم الذي استهدف أحد مطاعم إسطنبول، ليلة رأس السنة، بعدما عاشا معًا كصديقين، قبل أن يكونا أخوين، جمعهما كل شيء حتى الدراسة والتخصص في التسويق.

ووصل جثماناهما إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، بعد الحادث، وتمت الصلاة عليهما ودفنهما في مقبرة “حواء” في جدة.

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