“شركة جازان للتنمية تقرر توزيع أرباح بنسبة 5% لمساهمي الشركة”

صرح رئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن الرشيد بأن مجلس الإدارة قرر توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع (0.50) ريال سعودي للسهم الواحد بإجمالي خمسة وعشرون مليون ريال ويمثل نسبة 5% من رأسمال الشركة ، وأوصى المجلس بالرفع للجمعية العامة للشركة بإعتماد وتوزيع تلك الأرباح.

وأرجع عبد العزيز الرشيد ذلك بفضل الله ثم دعم أعضاء مجلس الإدارة وجهود ومتابعة الإدارة التنفيذية بالشركة وعلى رأسها الرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد عبد الله المنيع. ونتيجة لذلك تحولت الشركة من دائرة الخسائر التشغيلية إلى الأرباح ويعود ذلك لضبط المصروفات التشغيلية والإدارية والتسويقية واستحداث أنشطة متنوعة ذات قيمة مضافة مما جعلها تتحول من الخسائر إلى الأرباح وتستمر في تحقيق الأرباح التشغيلية منذ نهاية عام 2013م حتى تم تغطية الخسائر المتراكمة وتحقيق أرباحاً مبقاه مما مكنها من المشروع في توزيع الأرباح ، وشكر سعادته أعضاء مجلس الإدارة والإدارة والتنفيذية للشركة على ما بذلوه من جهود مخلصة ومقدرة للنهوض بالشركة والسير بها نحو الأفضل لتحقيق طموح وتطلعات مساهمي الشركة وتحقيق مزيداً من الأرباح مستقبلاً بإذن الله.