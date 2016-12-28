 “شركة جازان للتنمية تقرر توزيع أرباح بنسبة 5% لمساهمي الشركة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أسلحة أمريكية بـ 40 مليار دولار لتعزيز دفاعات دول الخليج فيتنامي يتألم لـ18 عاما.. والسبب “مقص جراحة” ترامب يرد على التهديد النووي لزعيم كوريا الشمالية بتغريدات تويتر الجيش اليمني يحرر مناطق بشبوة ويقتل 3 من قناصة الإنقلاب “شركة جازان للتنمية تقرر توزيع أرباح بنسبة 5% لمساهمي الشركة” أمير مكة يعزي سعود الفضل في نجليه التوأم “محمد وأحمد” الذين اغتالتهما يد الإرهاب في تركيا في لفتة إنسانية… “المولد” يدعم “الخضير” أثناء إصابته بطريقة رائعة محافظ الخفجي .. يقف مع المسؤولين ميدانيا و يوجه بوضع تحويلة دوران أمام محطة الخنيني الأمير سعود بن نايف لمنسوبي تقنية الدمام وطلابها: المستقبل تنافسي لا يقبل إلا صاحب الهمة العالية والعزيمة الصادقة يخدم 31 مركز رعاية.. تشغيل المختبر المرجعي لمراكز الرعاية الصحية بمحافظة محايل الكلية التقنية بنجران تواصل القبول لبرنامجي البكالوريوس والدبلوم ينطلق صباح غد بحضور أكثر من (180) متحدث دولي ومحلي.. (350) ورقة علمية في مؤتمر البحر الأحمر الثالث لطب العيون

“شركة جازان للتنمية تقرر توزيع أرباح بنسبة 5% لمساهمي الشركة”

“شركة جازان للتنمية تقرر توزيع أرباح بنسبة 5% لمساهمي الشركة”
المناطق- جازان

صرح رئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن الرشيد بأن مجلس الإدارة قرر توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع (0.50) ريال سعودي للسهم الواحد بإجمالي خمسة وعشرون مليون ريال ويمثل نسبة 5% من رأسمال الشركة ، وأوصى المجلس بالرفع للجمعية العامة للشركة بإعتماد وتوزيع تلك الأرباح.

وأرجع عبد العزيز الرشيد ذلك بفضل الله ثم دعم أعضاء مجلس الإدارة وجهود ومتابعة الإدارة التنفيذية بالشركة وعلى رأسها الرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد عبد الله المنيع. ونتيجة لذلك تحولت الشركة من دائرة الخسائر التشغيلية إلى الأرباح ويعود ذلك لضبط المصروفات التشغيلية والإدارية والتسويقية واستحداث أنشطة متنوعة ذات قيمة مضافة مما جعلها تتحول من الخسائر إلى الأرباح وتستمر في تحقيق الأرباح التشغيلية منذ نهاية عام 2013م حتى تم تغطية الخسائر المتراكمة وتحقيق أرباحاً مبقاه مما مكنها من المشروع في توزيع الأرباح ، وشكر سعادته أعضاء مجلس الإدارة والإدارة والتنفيذية للشركة على ما بذلوه من جهود مخلصة ومقدرة للنهوض بالشركة والسير بها نحو الأفضل لتحقيق طموح وتطلعات مساهمي الشركة وتحقيق مزيداً من الأرباح مستقبلاً بإذن الله.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>