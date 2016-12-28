 الجيش اليمني يحرر مناطق بشبوة ويقتل 3 من قناصة الإنقلاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يحرر مناطق بشبوة ويقتل 3 من قناصة الإنقلاب

الجيش اليمني يحرر مناطق بشبوة ويقتل 3 من قناصة الإنقلاب
المناطق - اليمن

حقق الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمحافظة شبوة، اليوم، انتصارات عسكرية جديدة على ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في الجبة الغربية لمديرية عسيلان.

وأكد مصدر عسكري  أن المواجهات التي اندلعت بين وحدات اللواء 29 مشاة من جهة وبين ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من جهة أخرى أسفرت عن مقتل ثلاثة من قناصي الميليشيا والسيطرة على طقمين ومضاد لطيران وأسر مجاميع منهم.

وأوضح مصدر عسكري “أن وحدات من اللواء 26 مشاه بقيادة العميد مفرح بحييح وبدعم وإسناد جوي من قبل طيران التحالف العربي تمكنت من دحر الميليشيا الانقلابية التي كانت تتمركز جانبي الخط الأسفلتي الذي يربط مابين منطقة نقوب بمحافظة شبوة وحريب بمحافظة مأرب، مشيراً إلى التحام وحدات 26 مع أفراد كتيبة الحزم المرابطة بالساق في اﻻتجاه الشمالي الغربي من بيحان وعسيلان.

وأبان المصدر وصول طلائع وحدات اللواء 26 إلى مشارف مثلث الخط الأسفلتي الذي يربط مابين مديريات عسيلان وحريب وبيحان، لافتاً إلى أن كتيبة الشدادي بقيادة المقدم عبدالله الشريف تواصل زحفها و اقترابها من المثلث .

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