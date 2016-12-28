 ترامب يرد على التهديد النووي لزعيم كوريا الشمالية بتغريدات تويتر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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ترامب يرد على التهديد النووي لزعيم كوريا الشمالية بتغريدات تويتر

ترامب يرد على التهديد النووي لزعيم كوريا الشمالية بتغريدات تويتر
المناطق_وكالات

اختار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، موقع تويتر للرد على إعلان الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده بلغت “المراحل الأخيرة” قبل اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات.
وقال ترامب، في تغريدة على موقع تويتر، إن “كوريا الشمالية أكدت لتوها أنها في المراحل الأخيرة من تطوير سلاح نووي قادر على بلوغ الأراضي الأميركية. هذا لن يحصل!”.

وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قال، في خطاب بمناسبة العام الجديد، “نحن في المراحل الأخيرة قبل اختبار إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات”.

وأكد أن بيونغ يانغ اكتسبت في 2016 “صفة القوة النووية”، وباتت بذلك “قوة عسكرية لا يستطيع أقوى الأعداء المساس بها”، الأمر الذي استدعى ردا من ترامب وتعليقا من كوريا الجنوبية.

وقالت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، إن “التحذير الواضح” الذي وجهه ترامب لكوريا الشمالية يظهر أنه يدرك أهمية التهديد الذي يمثله برنامجها النووي، وأنه لن يتراجع عن سياسة فرض عقوبات عليها.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد قال يوم الأحد إن بلاده تقترب من تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات وهو ما يثير احتمال أن يصل مداه إلى أجزاء من الولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن تصريحات ترامب، وهي أول تصريحات له عن القضية النووية الكورية الشمالية منذ فوزه في الانتخابات في نوفمبر، يمكن تفسيرها على أنها “تحذير واضح” إلى كوريا الشمالية.

يشار إلى أن بيونغ يانغ أجرت خلال 2016 تجربتين نوويتين، وأطلقت صواريخ عدة في إطار سعيها الحثيث لحيازة صواريخ مزودة برؤوس نووية قادرة على استهداف الأراضي الأميركية.

لكن الخبراء ينقسمون في شأن القدرة الفعلية لكوريا الشمالية على حيازة السلاح النووي، لا سيما وأنها لم تنجح أبدا في تجربة إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.

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