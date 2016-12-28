فيتنامي يتألم لـ18 عاما.. والسبب “مقص جراحة”

ونقل التلفزيون الرسمي عن ما فان نهات (54 عاما) قوله إن الأطباء نسوا المقص على الأرجح في بطنه عام 1998 بعدما خضع لجراحة عاجلة بعد حادث مروري.

وقال نهات إنه كان يشعر بألم على فترات وإن الأطباء وصفوا له دواء لقرحة المعدة، إلا أن أشعة سينية أجريت له بنهاية العام الماضي أظهرت السبب: “مقص جراحي”.

من جانبها، أوضحت مديرة مستشفى باك كان، ترينه تي لونغ، أن المسؤولين يحاولون معرفة من الذي ترك المقص في بطن نهات.

وأضافت: “حتى لو كانوا تقاعدوا سنبلغ عنهم (…) هذا درس لجميع الأطباء”.