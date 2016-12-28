١٥٠ أسرة منتجة تتأهب لعرض منتجاتهم في مهرجان سوق مكة

حجزت ١٥٠ أسرة منتجة بمكة المكرمة في مهرجان ( سوق مكة ) لعرض منتجاتهم وتسويقها حيث يرعى أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار حفل افتتاح ( سوق مكة ) الاجتماعي والذي تنظمه امانة العاصمة المقدسة خلال الفترة ١٤٣٨/٤/٨ الي ١٤٣٨/٧/٨وسيتضمن العديد من الفعاليات المنوعة .

من جهته قال مدير المهرجان أحمد الحسن أن الهدف من المهرجان هو دعم الأسر المنتجة، ومشاركتها في تسويق منتجاتها في هذا المحفل الجميل، وكذلك تشجيع الأيدي العاملة من النساء للاعتماد على النفس في كسب الرزق كذلك إتاحة الفرصة للشباب من خلال وضع أكشاك يتم البيع فيها من قبل الشباب السعودي دعماً للمشاريع الصغيرة.

وأضاف الحسن كما يشهد العديد من الفعاليات التثقيفية والترفيهية التي تناسب جميع أفراد الأسرة كما تتضمن فعاليات المهرجان مشاركة ١٥٠ أسرة منتجة من مكة المكرمة بمختلف الأنشطة وكذلك مشاركة عدد كبير من الفنانين التشكيليين وفعاليات المسرح والفلكلور المكي والتراث المكي ومشاركة مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي والعديد من البرامج والفعاليات.

يشار إلى أنه سيقام حفل الافتتاح مساء الجمعة القادمة بحديقة ( الحسينيه ) بجوار مدينة الملك عبدالله الطبيه بحي العزيزيه ، في تمام الساعة الثامنة عقب صلاة العشاء وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة وجمع من أهالي مكة المكرمة .