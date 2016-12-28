 شاهد.. أنبوب حريق يغرق إحدى صالات مطار جدة و يعطل بعض الرحلات | صحيفة المناطق الإلكترونية
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شاهد.. أنبوب حريق يغرق إحدى صالات مطار جدة و يعطل بعض الرحلات

شاهد.. أنبوب حريق يغرق إحدى صالات مطار جدة و يعطل بعض الرحلات
المناطق - جدة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للصالة الشمالية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، تظهر فيه صالة المغادرة بالمطار وقد غمرتها المياه، ما أدى إلى تعطل الرحلات المغادرة.

الحساب الرسمي للمطار على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كشف الاثنين 2 يناير/كانون الثاني 2016 عن أسباب هذا المشهد مؤكداً أن أنبوب مكافحة الحريق بالصالة الشمالية قد تعرض للانكسار، وهو ما أدى إلى تسرب المياه بصالة المغادرة وتعطيل الرحلات بعض الوقت.

وأشار حساب المطار إلى عودة الحركة التشغيلية في الصالة الشمالية إلى طبيعتها بعد نجاح فرق الصيانة في حل مشكلة تسرب المياه.

وأضاف المطار: “تم إصلاح الأنبوبة من جانب فرق الصيانة وعاد الوضع لطبيعته”، فيما تظهر المياه في مقطع الفيديو المرفق وقد غطت الصالة الشمالية وسط ذهول المتابعين.

03-01-2017 11-05-42 م

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