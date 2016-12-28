عسيري: تعادل بطعم الخسارة وسنراجع أخطائنا.. وفيلانويفا يؤكد: لن نستسلم

اعتبر لاعبو الاتحاد التعادل أمام الخليج بمثابة الخسارة لفقدان الفريق نقطتين ثمينتين في مشوار دوري جميل، فيما أعرب لاعبو الخليج عن سعادتهم بخطف نقطة قبل فترة التوقف.

وقال اللاعب أحمد عسيري قائد الاتحاد إن التعادل بطعم الخسارة خاصة بعد الابتعاد عن الصدارة بـ 5 نقاط، معربا عن أمله في تصحيح الأوضاع خلال فترة التوقف.

وعن الغيابات التي شهدتها صفوف الفريق أمام الخليج، أكد عسيري أن الاتحاد لا يتأثر بغياب أي لاعب، لافتا إلى أن جميع اللاعبين أدوا بقوة لكن لم يحالفهم التوفيق.

وقال اللاعب كارلوس فيلانويفا “قدمنا مستوى ممتاز لكن لم نوفق.. هفوة بسيطة جاء منها هدف الخليج.. حاولنا تسجيل هدف الفوز لكن لم يحالفنا التوفيق.. لا يزال أمامنا الكثير في الدوري ولن نفقد الأمل”.

على الجانب الآخر قال لاعب الخليج عبدالله السالم “نتيجة إيجابية أمام فريق بقيمة الاتحاد وقبل فترة التوقف التي سنسعى خلالها لتصحيح الأوضاع وتدعيم صفوف الفريق”.

وقال اللاعب فيصل الخراع إن الفريق نجح في تحقيق نتيجة إيجابية مهمة قبل فترة التوقف، معربا عن أمله في تحسن أداء الفريق بعد فترة التوقف.