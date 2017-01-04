 البرلمان التركي يمدد حالة الطوارئ 3 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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البرلمان التركي يمدد حالة الطوارئ 3 أشهر

البرلمان التركي يمدد حالة الطوارئ 3 أشهر
المناطق - وكالات

وافق البرلمان التركي، على تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الانقلاب العسكري الفاشل في 15 تموز/يوليو لمدة 3 اشهر اضافية، في قرار يأتي بعد 3 ايام على الاعتداء الدامي الذي استهدف ملهى ليليا في اسطنبول.

ومدد البرلمان حالة الطوارئ مرة واحدة من قبل حتى 17 يناير/كانون الثاني المقبل. وتتعقب الحكومة التركية العناصر المشاركة والمؤيدة للانقلاب في مختلف الدوائر في محاولة للسيطرة على الأوضاع، بعد أن نجحت حركة شعبية في إحباط الانقلاب المذكور.

وأسفر الهجوم المسلح على ملهى ليلي في وسط اسطنبول ليلة العام الميلاد الجديد السبت عن سقوط 39 قتيلا، بينهم سعوديين وعرب.

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