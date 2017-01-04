 (فيديو) زوجان قاما بتركيب كاميرات أمام المنزل بعد شعورهما بوجود “أشباح” .. فكانت المفاجأة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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(فيديو) زوجان قاما بتركيب كاميرات أمام المنزل بعد شعورهما بوجود “أشباح” .. فكانت المفاجأة

المناطق - وكالات

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير يظهر فيه شبح وهو يطارد زوجين في طريقهما إلى المنزل.

ويظهر في التسجيل الذي التقطته كاميرات المراقبة كيان أبيض على هيئة رجل يلحق بالزوجين، خلال سيرهما على الطريق المؤدي إلى المنزل. ويقول الزوجان إنهما قاما بتركيب الكاميرات بالقرب من منزلهما، بعد أن “شعرا بوجود أرواح شريرة في حياتهما وأرادا تأكيد ذلك وتقديم الدليل”، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

ومن غير المعروف أين ومتى تم تصوير هذا الفيديو، إلا أنه ظهر على يوتيوب للمرة الأولى يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع كتابة باللغة الإسبانية، مما يرجح أن يكون في إحدى الدول الناطقة بهذه اللغة.

وأرفق ناشر الفيديو تعليقاً قال فيه: “تخيل أن تسير في الشارع دون أن تعرف أو تتخيل أن هناك شخصاً يطاردك أينما ذهبت، وهذا بالضبط ما حدث مع أصحاب هذا المنزل”.

وأضاف: “قبل عدة أيام قام أصحاب المنزل بتركيب كاميرات مراقبة، بعد أن شكا بوجود شيء غير طبيعي في حياتهما، إلى أن تمكنا أخيراً من تصوير شبح يطاردهما في الشارع”.

 

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