 داعش يفخخ المصاحف وأثاث المنازل قبل انسحابه من الموصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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داعش يفخخ المصاحف وأثاث المنازل قبل انسحابه من الموصل

داعش يفخخ المصاحف وأثاث المنازل قبل انسحابه من الموصل
المناطق - وكالات

أفادت مصادر عسكرية عراقية، باقتحام القوات العراقية لأحياء (سومر، الميثاق، الكرامة الصناعية، وحي الوحدة) في الساحل الأيسر شرقي الموصل، وذلك بإسناد من مقاتلات التحالف الدولي.

كما لفتت إلى أن تنظيم داعش بدأ بتفخيخ أثاث وأجهزة المنازل بينها المصاحف قبل أن ينسحب منها، وذلك من أجل إيقاع خسائر في صفوف القوات العراقية المقتحمة.

وتفخيخ المصاحف لم تكن المرة الأولى التي يستخدمها التنظيم الإرهابي في عملياته، بل كررها في أكثر من مرة قبل نحو عامين من الآن، وتستمر معه الحيلة في المدن التي ينسحب منها.

من جهته، كشف قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت عن رصد الطائرات المسيرة هروب عناصر داعش من الجهة الشرقية من الموصل باتجاه نهر دجلة، فيما تلاحق مقذوفات مدفعية القوات العراقية الفارين من عناصر داعش موقعة خسائر في الأرواح بين صفوف المتطرفين.

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