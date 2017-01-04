 أمير تبوك: أبعدوا المؤدلجين عن المنابر.. السعوديون لايحتاجون إلى من يدعوهم للإسلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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أمير تبوك: أبعدوا المؤدلجين عن المنابر.. السعوديون لايحتاجون إلى من يدعوهم للإسلام

أمير تبوك: أبعدوا المؤدلجين عن المنابر.. السعوديون لايحتاجون إلى من يدعوهم للإسلام
المناطق - الرياض

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، أن منابر المساجد ليست لأصحاب الأفكار الخاصة والمؤدلجة، مشيرا إلى أن المساجد وجدت لتكون ملتقى للمسلم يؤدي فيه فروضه ويسمع ما يفيده في دينه ودنياه، ولم توجد لنشر أيديولوجيات وأفكار خاصة بصاحبها، فهو ليس مكانها لأنه غير مقبول ولا يجوز أن يستغل منبر مسجد لأي أمر من هذه الأمور.

جاء ذلك خلال تدشينه أمس فعاليات برنامج الأمن الفكري للأسرة الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بحضور نائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري.

وقال “من أراد أن يتحدث عن أي موضوع يخصه فليتحدث في المواقع المحددة له بعيداً عن المسجد”. وأضاف السعوديون لايحتاجون إلى من يدعوهم للإسلام، فهم يعرفونه وظهر ببلادهم، حسبما نقلت “عكاظ”.

ودعا القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية بتشديد المراقبة والحرص على أن تكون المساجد والخطباء والأئمة على المستوى والفهم المطلوب لدينهم وظروف بلادهم.

 

 

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