لسكان الرياض والشرقية.. درجات الحرارة ستنخفض بدءا من اليوم

توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملحوظ هذا اليوم في المنطقة الشرقية والوسطى بواقع 6-2 درجات مئوية، حيث يتوقع أن تسجل العاصمة الرياض والقصيم ظهر هذا اليوم 20 درجة مئوية و21 درجة في الدمام، وبين 17-10 درجة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية، وبين 30-25 درجة في المناطق الغربية، وبين 22-19 درجة في المرتفعات الجبلية.

وينتظر أن يستمر ضعف فرص هطول الأمطار غدا فوق معظم مناطق السعودية عدا وجود بعض الغيوم القليلة فوق منطقة جازان. كما تكون نسب الرطوبة بين الخفيفة ومتوسطة الكثافة ظهر هذا اليوم في معظم المناطق الصحراوية وعالية نسبيا في المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية.

ويتوقع أن يشتد نشاط الرياح السطحية الشمالية فوق المنطقة الشرقية ومياه الخليج العربي لذا ينصح بتوخي الحذر، داخل المياه وعلى الطرقات البرية، وشرقية إلى شمالية شرقية متوسطة السرعة إلى نشطة نسبيا في المناطق الوسطى، وجنوبية شرقية متوسطة السرعة إلى نشطة نسبيا في المناطق الشمالية وتبوك وفي المدينة المنورة، وغربية إلى جنوبية غربية في مكة المكرمة وعلى طول السواحل الجنوبية من البحر الأحمر، وشمالية متوسطة السرعة في مياه البحر الأحمر.