الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في صعدة وشبوة

سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، على مواقع جديدة كانت في قبضة الحوثيين والقوات الموالية لهم، في محافظتي صعدة وشبوة.

وقال محافظ صعدة، هادي طرشان الوايلي، المعين من قبل الرئيس هادي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن “قوات الجيش الوطني حققت انتصارات جديدة، واستولت على مواقع القعام السود المطلة على سحار الشام، في جبهة علب بمحافظة صعدة، المحاذية للحدود السعودية، والتي تعد معقلاً رئيسي للحوثيين”.

في سياق متصل، اندلعت معارك عنيفة بين مسلحي الحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة، وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة ثانية، في محافظة شبوة التي تقع على مسافة (474) كيلومترا شرق صنعاء.

وذكرت مصادر محلية، أن المعارك التي اندلعت بمنطقة الساق في مديرية بيحان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وأكدت المصادر، استكمال سيطرة قوات الجيش والمقاومة على منطقة الساق، وتقدمها نحو منطقتي المقيربه والصفحة في المديرية ذاتها، بإسناد جوي من قبل مقاتلات التحالف العربي.