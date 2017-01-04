 جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعارضة تقيم حفلاً تكريمياً لطلابها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعارضة تقيم حفلاً تكريمياً لطلابها

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعارضة تقيم حفلاً تكريمياً لطلابها
جازان - المناطق ؛

رعى وكيل محافظ العارضة الدكتور خفير بن زارع العمّري وبحضور فضيلة رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العارضة الشيخ سلمان بن يحيى الودعاني إقامة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة العارضة حفلاً تكريمياً لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم في جامع الملك عبدالعزيز في إسكان الروان بالعارضة  وذلك مساء اليوم الثلاثاء وبدء الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم رتلها أحد الطلاب الخريجين ثم القى مدير الجمعية الشيخ يحيى بن حسين اللغبي كلمة شكر فيها جماعة المسجد ومعلمي الحلقات لعنايتهم واهتمامهم بأبنائهم الطلاب.
واستعرض عدداً من الفعاليات والبرامج التي تقدمها الجمعية في إسكان الروان.  مُقدماً شكره لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة لدعمهم ورعايتهم لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
ثم تحدث فضيلة الشيخ أحمد المحزري رئيس كتابة عدل ضمد المشرف على حلقات الجامع بين فيها ما حققته الحلقات من إنجاز وتقدم رغم قصر المدة منذ افتتاحها.
وأشاد فضيلة الشيخ سلمان الودعاني رئيس الجمعية بالجهود العظيمة التي تقدمها حكومتنا الرشيدة حفظها الله لخدمة القرآن الكريم ونشره ورعاية أهل القرآن موجها وصيته لأبنائه الطلاب بالاستمرار والجد والاجتهاد في حفظ القرآن الكريم ومراجعته والعمل.
عقب ذلك أكد وكيل محافظة العارضة الدكتور خفير العمري حرص الدولة على الاهتمام بالقران الكريم وذلك بفضل الله ثم برعاية القيادة الرشيدة وما توليه من عناية لجمعيات تحفيظ القران الكريم وطلاب الحلقات.
وقدم شكره لجميع القائمين على الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وجميع برامجها وقد استمع الحضور إلى عدد من النماذج القرآنية قدمها طلاب الحلقات  وفي ختام الحفل قام د.خفير العمري بتكريم أبنائه الطلاب من حفاظ كتاب الله.
حضر الاحتفال فضيلة رئيس كتابة العدل في محافظة العارضة الشيخ سلمان بن علي العبدلي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.

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