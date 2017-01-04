 للمرة الثانية خلال أيام عمل الرياض ينهي معاناة عامل ويلزم المنشأة بتوفير سكن مناسب له | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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للمرة الثانية خلال أيام عمل الرياض ينهي معاناة عامل ويلزم المنشأة بتوفير سكن مناسب له

للمرة الثانية خلال أيام عمل الرياض ينهي معاناة عامل ويلزم المنشأة بتوفير سكن مناسب له
المناطق- الرياض

تفاعل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع “تغريدة” مواطن كشف فيها عن معاناة عامل يسكن في سكن غير لائق لا تتوفر فيه وسائل الحماية من البرد، حيث باشرت فرقة تفتيشية من مكتب عمل الرياض الحالة ووقفت على موقع الحدث.

واتضح الحملة أن العامل مكلف بالحراسة على أحد مواقع صيانة الطرق ، وتم استدعاء وكيل المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية في حق الشركة وتوقيعها تعهداً بعدم تكرار المخالفة، وتم على الفور تأمين سكن مناسب ولائق للعامل.

وتعد هذه الحالة هي الثانية خلال أيام التي تساهم فيها ملاحظات المواطنين في تحسين مستوى السكن للعمال من خلال الاستجابة الفورية من مسؤولي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلا بمكتب العمل الذي يشدد على القطاع الخاص على أهمية توفير سكن مناسب للعمالة التي تعمل بالطرق لكي  تتمكن من أداء مهامها بفعالية .

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