 منع إطلاق لقب “الشيخ” على من لايستحقه وحصره على أشخاص معينيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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منع إطلاق لقب “الشيخ” على من لايستحقه وحصره على أشخاص معينيين

منع إطلاق لقب “الشيخ” على من لايستحقه وحصره على أشخاص معينيين
المناطق- الرياض

جددت وزارة الثقافة والإعلام تحذيرها من إطلاق لقب «الشيخ» على من لا يستحقه، مشددةً في تعميم لوسائل الإعلام السعودية على عدم إطلاق لقب «شيخ» إلا على مشايخ القبائل المعتمدين من الجهات المختصة، أو مشايخ الدين سواء في الأخبار أو التقارير أو الإعلانات. وقالت الوزارة في تعميم : لاحظت الوزارة إطلاق لقب «شيخ» على أشخاص ليسوا بمشايخ قبائل ولا مشايخ دين من بعض محرري ومراسلي الصحف الورقية والإلكترونية، مخالفين بذلك ما صدر من أوامر وتعليمات وفقا لصحيفة عكاظ.

يذكر أن وزارتي الداخلية والإعلام تحذران منذ أعوام من عمليات استغلال لقب «الشيخ» من جانب أشخاص غير موثوقين، بعد رصد حالات نصب واحتيال باستخدام هذه الألقاب، فيما يطالب مراقبون بوضع ضوابط تختص بالمسميات والألقاب، كون ما يصدر الآن من توجيهات هي تعليمات فقط، وليست قوانين.

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