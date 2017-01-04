“المركزي المصري”: السوق السوداء لن تختفي فورا باستخدام “عصا” التعويم

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن السوق السوداء للعملة في البلاد لن “تختفي فورا بمجرد استخدام عصا التعويم السحرية”.

وبحسب “رويترز” فاجأت مصر الأسواق في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حينما ألغت ربط الجنيه بالدولار في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية وتقويض السوق السوداء للعملة التي كادت تحل محل البنوك.

وقال عامر في مقابلة صحافية: إن الأمر يتطلب بعض الوقت للقضاء تماما على السوق السوداء.وأضاف “السوق ستضبط نفسها بنفسها وتستقر خلال الفترة القريبة المقبلة”.

وساعد تحرير سعر صرف الجنيه الحكومة التي تعاني شحا في السيولة على إبرام اتفاق لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي تأمل بأن ينعش النمو الذي تضرر بفعل الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 .

وقال عامر “رغم عودة السوق السوداء إلا أن الاستحواذ الحقيقي على السوق أصبح من نصيب المصارف. البنوك تملكت من السوق خلاص. منافسة السوق السوداء محدودة جدا.

“الفروق في سعر الدولار فيما بين أسعار المصارف والسوق السوداء محدودة جدا ولا تتعدى قروشا”.

وقال متعامل في السوق الموازية في مطلع الأسبوع: إن سعر الشراء للدولار بلغ نحو 19.70 جنيه وسعر البيع 20.10 جنيه.

لكن وفقا لأحدث أسعار على شاشات التداول في مصارف مصر والأهلي والقاهرة التابعة للحكومة بلغ سعر شراء الدولار اليوم 17.90 جنيه وسعر البيع 18.15 جنيه. وتسيطر البنوك الثلاثة على حركة سعر الدولار بين المصارف في مصر.