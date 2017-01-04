 ترامب: بيونغ يانغ لن تمتلك أبداً صاروخاً قادراً على بلوغ أمريكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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ترامب: بيونغ يانغ لن تمتلك أبداً صاروخاً قادراً على بلوغ أمريكا

ترامب: بيونغ يانغ لن تمتلك أبداً صاروخاً قادراً على بلوغ أمريكا
المناطق- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مساء أول أمس الاثنين أن بيونغ يانغ لن تمتلك أبداً صاروخاً قادراً على الوصول إلى الأراضي الأميركية، وذلك رداً على إعلان الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده بلغت «المراحل الأخيرة» قبل اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات.

وقال ترامب في تغريدة إن «كوريا الشمالية أكدت لتوها أنها في المراحل الأخيرة من تطوير سلاح نووي قادر على بلوغ الأراضي الأميركية. هذا لن يحصل!».

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال في خطاب بمناسبة العام الجديد «نحن في المراحل الأخيرة قبل اختبار إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات»، مؤكداً أن بيونغ يانغ اكتسبت في 2016 «صفة القوة النووية» وباتت بذلك «قوة عسكرية لا يستطيع أقوى الأعداء المساس بها».

وخلال 2016، أجرت بيونغ يانغ تجربتين نوويتين وأطلقت صواريخ عدة في إطار سعيها الحثيث للتمكن من استهداف الأراضي الأميركية بوساطة صاروخ مزود براس نووية.

لكن الخبراء ينقسمون في شأن القدرة الفعلية لكوريا الشمالية على التزود بسلاح نووي، وذلك خصوصاً لأنها لم تنجح أبداً في إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.

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