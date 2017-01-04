 جثمانها يصل إلى جدة… نورة العمراني كانت برفقة زوجها والإرهاب حرم طفليها منها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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جثمانها يصل إلى جدة… نورة العمراني كانت برفقة زوجها والإرهاب حرم طفليها منها

جثمانها يصل إلى جدة… نورة العمراني كانت برفقة زوجها والإرهاب حرم طفليها منها
المناطق- جدة

لليوم الثاني على التوالي تسود أجواء الحزن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد أن استقبل فجر اليوم (الأربعاء)، جثمان السيدة نورة العمراني إحدى ضحايا حادثة الهجوم الإرهابي على مطعم شهير في إسطنبول ‏بعد أن طالتها رصاصات الغدر لتسقط قتيلة بجوار زوجها الذي نجا من الحادثة.

وكانت العمراني برفقة زوجها خلال رحلتهما إلى تركيا، فيما اغتالتها ‏يد الإرهاب (الجمعة) الماضية في الهجوم الإرهابي لتحرم طفليها منها.

‏وكانت وزارة الخارجية قد أوفدت فريق عمل ‏تابعه شخصيا مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة جمال بن بكر بالخيور لتذليل كافة المعوقات او العقبات التي قد تصادفها أسرة الفقيدة بحسب صحيفة عكاظ.

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