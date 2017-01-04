 زلزال يضرب قبالة سواحل فيجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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زلزال يضرب قبالة سواحل فيجي

زلزال يضرب قبالة سواحل فيجي
المناطق _متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة سواحل فيجي، في حين أطلق تحذيرات من إمكانية حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

وأفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي بأن مركز الزلزال على عمق 15 كيلو متر، وعلى بعد 221 كيلو متر من جزيرة ندوي الفيجية، و283 كيلو متر من العاصمة سوفا.

وحذّر مركز الانذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ من إمكانية حدوث أمواج تسونامي خطرة ضمن دائرة شعاعها 300 كيلو متر حول مركز الزلزال على طول سواحل فيجي.

وتقع فيجي على “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة تلتقي فيها الصفائح التكتونية التي يؤدي احتكاكها ببعضها البعض الى نشاط بركاني وزلزالي كثيف.

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