 “بداية” بعد “اللقطة غير الأخلاقية”: المتسابق تاب و استغنينا عنه ونعتذر لكم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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“بداية” بعد “اللقطة غير الأخلاقية”: المتسابق تاب و استغنينا عنه ونعتذر لكم

“بداية” بعد “اللقطة غير الأخلاقية”: المتسابق تاب و استغنينا عنه ونعتذر لكم
المناطق _الرياض

سارعت قناة “بداية” الفضائية بتقديم اعتذارها عن لقطة إباحية ظهرت في برنامجها المعروف بـ “زد رصيدك”، أثارت موجة جدل وعاصفة انتقادات لاذعة، لم تهدأ في منصّة “تويتر”؛ لعدم احترامهم التعاليم الدينية والذوق العام.

 

وأطلق مغرِّدون وسم  #لقطة_إباحية_بقناة_بداية، صعد لقائمة الترند وحوى عشرات التغريدات المستنكرة لتصرف المتسابق، الذي مثّل مع رفيقه حركة غير أخلاقية على مرأى من المشاهدين بشكل ساخر.

 

وأكّدت القناة أن المتسابق قدّم اعتذاره وتوبته، إلا أنه تمّ الاستغناء عنه، مشيرة إلى أن مثل هذا التصرف لا يهدم ما تقوم به من تقديم نماذج شبابية دينية ووطنية.

 

يُذكر أن برنامج “زد رصيدك” دائماً ما تدور حوله الانتقادات إما لانتشار بعض لقطات رقص وتمايل المتسابقين أو طريقته وآليته إلا أن القناة واصلت عرضه وترى أنه برنامج مفيد.

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