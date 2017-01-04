 فيديو يحسم الجدل نهائيًا عن ضحايا حادث اسطنبول .. هل كانوا في “ملهى” أم “مطعم” ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نظام آلي لمحاصرة مخالفي التخليص الجمركي الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة فيديو يحسم الجدل نهائيًا عن ضحايا حادث اسطنبول .. هل كانوا في “ملهى” أم “مطعم” ؟ “بداية” بعد “اللقطة غير الأخلاقية”: المتسابق تاب و استغنينا عنه ونعتذر لكم زلزال يضرب قبالة سواحل فيجي جثمانها يصل إلى جدة… نورة العمراني كانت برفقة زوجها والإرهاب حرم طفليها منها ترامب: بيونغ يانغ لن تمتلك أبداً صاروخاً قادراً على بلوغ أمريكا ضم حضانة فتاة “عشرينية” لوالدتها بسبب أبناء عمومتها “المركزي المصري”: السوق السوداء لن تختفي فورا باستخدام “عصا” التعويم بالفيديو : “الباهلي” يطالب بدعم مالي للمدخنين بعد غلاء التبغ : ” الناس مساكين “ منع إطلاق لقب “الشيخ” على من لايستحقه وحصره على أشخاص معينيين مصرع رجل من بندقية يحملها بحانب جبال سد وسمي بعقدة غرب حائل

فيديو يحسم الجدل نهائيًا عن ضحايا حادث اسطنبول .. هل كانوا في “ملهى” أم “مطعم” ؟

المناطق- متابعات

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي “مقطع فيديو”، يحسم الجدل المثار حاليًا عن المكان الذي كان يتواجد فيه ضحايا حادث اسطنبول الإرهابي الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى من جنسيات مختلفة ومنهم العرب والسعوديون.
وخلال الفيديو القصير الذي لم تتجاوز مدته دقيقة ونصف، ظهر شخصان يصفان مطعم “رينا” الذي وقع فيه الهجوم، مؤكدين أن الملهى الليلي هو ملحق بالمطعم، حيث أن جميع رواد المطعم ومن ضمنهم الخليجيين والعرب يشاهدون المناظر الخلابة من داخل المطعم.
وقال أحد الأشخاص في الفيديو: “هذه الزاوية تحديدًا هيّ أفضل مكان يُمكن مشاهدة فيه الألعاب النارية وألعاب الليزر لجمال المكان وملحق فيه نادي ليلي لكن الأغلب مطعم، والهجوم وقع تحديدًا في المطعم وليس في الملهى وبالتالي فإن الضحايا “رحمهم الله” كانوا موجودين داخل المطعم.
وأضاف: “نقول للذين خاضوا في أعراض إخوانهم المتوفين اتقوا الله وأحسنوا النية، مستشهدًا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحث المؤمن على عدم الغيبة والتثبت والتحقق أولاً قبل أي شئ”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>