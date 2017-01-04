فيديو يحسم الجدل نهائيًا عن ضحايا حادث اسطنبول .. هل كانوا في “ملهى” أم “مطعم” ؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي “مقطع فيديو”، يحسم الجدل المثار حاليًا عن المكان الذي كان يتواجد فيه ضحايا حادث اسطنبول الإرهابي الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى من جنسيات مختلفة ومنهم العرب والسعوديون.

وخلال الفيديو القصير الذي لم تتجاوز مدته دقيقة ونصف، ظهر شخصان يصفان مطعم “رينا” الذي وقع فيه الهجوم، مؤكدين أن الملهى الليلي هو ملحق بالمطعم، حيث أن جميع رواد المطعم ومن ضمنهم الخليجيين والعرب يشاهدون المناظر الخلابة من داخل المطعم.

وقال أحد الأشخاص في الفيديو: “هذه الزاوية تحديدًا هيّ أفضل مكان يُمكن مشاهدة فيه الألعاب النارية وألعاب الليزر لجمال المكان وملحق فيه نادي ليلي لكن الأغلب مطعم، والهجوم وقع تحديدًا في المطعم وليس في الملهى وبالتالي فإن الضحايا “رحمهم الله” كانوا موجودين داخل المطعم.

وأضاف: “نقول للذين خاضوا في أعراض إخوانهم المتوفين اتقوا الله وأحسنوا النية، مستشهدًا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحث المؤمن على عدم الغيبة والتثبت والتحقق أولاً قبل أي شئ”.