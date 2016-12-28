نظام آلي لمحاصرة مخالفي التخليص الجمركي

استحدثت مصلحة الجمارك العامة نظاما آليا جديدا، من شأنه محاصرة العاملين الأجانب غير النظاميين في مكاتب التخليص الجمركي، حيث يرتبط بنظام المخلصين ويختص بالعمالة السعودية والأجنبية في مكاتب المخلصين.

ووفقا للمعلومات فإن الجهات المعنية بمصلحة الجمارك انتهت من تطوير نظام لتسجيل بيانات جميع الموظفين لدى المخلص الجمركي بجميع مكاتبه الفرعية بالمنافذ، والذي سيحتوي على أسماء الموظفين وأرقام الهوية الوطنية للمواطنين، وأرقام الإقامات للمقيمين وجنسياتهم، ومسميات الوظائف التي يشغلونها لدى المخلص الجمركي.

وأوضحت أن النظام يهدف إلى تنظيم عمل الأجانب العاملين في مكاتب المخلصين الجمركيين، وتصحيح أوضاع من ليسوا على كفالة المخلصين الجمركيين، لافتة إلى أن النظام سيرتبط فيما بعد مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، من أجل مطابقة أسماء العاملين المسجلين لدى المخلصين مع تلك الجهات.

3 أشهر لتسجيل العاملين

وأكدت المعلومات أنه تم تكليف كل المنافذ الجمركية بعد تحديث مركز المعلومات للنظام الآلي الخاص بالمخلصين، بتسجيل جميع العاملين الأجانب الذين يعملون في مكاتب المخلصين الجمركيين، وهم على كفالة المخلص، ومنح المخلصين الجمركيين مدة 3 أشهر لتسجيل العاملين لديهم في النظام الآلي.

ولفتت إلى أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيتم تكليف لجان تفتيش لتنفيذ جولات تفتيشية على مكاتب المخلصين الجمركيين في جميع المنافذ الجمركية، وذلك من أجل رصد المكاتب غير الملتزمة وإيقاع العقوبات بحقها والتي تصل إلى إيقاف جميع الخدمات عن المخلص مثل تجديد الرخصة.

فوائد النظام الجديد

– تسجيل بيانات الموظفين لدى المخلص الجمركي بجميع مكاتبه الفرعية.

– يرتبط مع وزارة العمل والمديرية العامة للجوازات لمطابقة أسماء المسجلين.

– تنظيم عمل الأجانب لدى مكاتب التخليص الجمركي.

آليات التفتيش

– تنطلق لجان التفتيش بعد انتهاء المدة المحددة البالغة أشهر.

– التفتيش سيطال مكاتب المخلصين في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

متى يعد مكتب المخلص الجمركي مخالفا؟

– عندما يسمح بتشغيل عمالة لم يتم تسجيلهم في نظام الجمارك.

– عندما يسمح المكتب بتشغيل العمالة قبل نقل كفالتها.

العقوبات تشمل إيقاف

– جميع الخدمات

– عدم تجديد الرخصة

– وقف إضافة وإلغاء النشاطات

– منع تحويل الترانزيت.