 الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة
المناطق - واس

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة مصحوب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار, وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على شمال المملكة, فيما يتوقع تكون الضباب ليلاً وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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