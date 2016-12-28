 “العمل”: 85 ألف زيارة لموقع “الثقافة العمّالية” في نوفمبر.. 52% منهم زوار جدد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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“العمل”: 85 ألف زيارة لموقع “الثقافة العمّالية” في نوفمبر.. 52% منهم زوار جدد

“العمل”: 85 ألف زيارة لموقع “الثقافة العمّالية” في نوفمبر.. 52% منهم زوار جدد
المناطق _الرياض

كشف التقرير الصادر عن موقع الثقافة العمالية لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية، أن عدد الزيارات للموقع خلال شهر نوفمبر بلغت 85.313 ألف زيارة، 52.2% منهم من الزوار الجدد، و47.8% ممن زاروا الموقع عدة مرات.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أنشأت الموقع لزيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات، والاطلاع على مواد نظام العمل، لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
وبينت الإحصائيات، أن صفحة “حساب مكافأة نهاية الخدمة” قد تصدرت قائمة الصفحات الأكثر زيارة، تلتها صفحة “مستشارك العمالي”، في حين جاءت صفحة “عقد العمل” في المرتبة الثالثة ضمن الصفحات الأكثر زيارة.
ويقدم موقع (الثقافة العمالية) للعمال وأصحاب العمل، خدمة التعرف على نظام العمل الذي يشمل: الحقوق والواجبات، وثقافة وبيئة العمل، والحقوق العامة للعاملين المتمثلة في عقد العمل، الأجور، ساعات العمل، التدريب والتأهيل، الواجبات وقواعد التأديب، مكافأة نهاية الخدمة، الإجازات، واللجان العمالية، وخدمة مستشارك العمالي، التي تتيح للعملاء طلب استشارة حول نظام العمل، بالإضافة إلى الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة، والأشخاص ذوي الإعاقة.

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