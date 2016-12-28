 أمانة حائل تصادر كميات من البيض الفاسد مخزنة في سكن عمالة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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أمانة حائل تصادر كميات من البيض الفاسد مخزنة في سكن عمالة

أمانة حائل تصادر كميات من البيض الفاسد مخزنة في سكن عمالة
المناطق _حائل

صادرت الشؤون الصحية وصحة البيئة العامة وبالتعاون مع أمانة منطقة حائل مساء أمس الثلاثاء وأكثر من ٥٠ ألف بيضة مخزنة في سكن عمالة وافدة في حي الزبارة بطريقة غير نظامية ومخالفة للأنظمة واللوائح، وذلك بحضور هشام التميمي مساعد المدير العام للصحة العامة وعادل الشمري مدير صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة، بالإضافة إلى مندوب أمانة المنطقة.

في حين تم حجز ثلاث مركبات كانت تنقل المصادرات إلى السكن كما تم مصادرة عددا من الفواكه والخضار المخزنة بشكل سيّء في نفس الموقع، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك

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