 العيادات التخصصية السعودية تقدم اللقاحات والمطاعيم لـ 184 طفلاً من ابناء الاشقاء السوريين في مخيم الزعتري في الأسبوع 208 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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العيادات التخصصية السعودية تقدم اللقاحات والمطاعيم لـ 184 طفلاً من ابناء الاشقاء السوريين في مخيم الزعتري في الأسبوع 208

العيادات التخصصية السعودية تقدم اللقاحات والمطاعيم لـ 184 طفلاً من ابناء الاشقاء السوريين في مخيم الزعتري في الأسبوع 208
المناطق _سوريا

تعاملت عيادة المطاعيم التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري مع 184 طفلاً سورياً قدمت لهم اللقاحات والمطاعيم  كعلاج وقائي طبي خلال الأسبوع 208 منذ بدء تقديم الخدمات في مخيم الزعتري  حيث يأتي هذا العمل ضمن احد اهم البرامج التي تطلقها الحملة ضمن المحور الطبي الوقائي والذي يحمل عنوان ” شقيقي صحتك تهمني “.

المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني  بين أن الحملة الوطنية السعودية ما زالت مستمره في تنفيذ مشروع “شقيقي صحتك تهمني” لما له من حاجة ماسة والذي تؤكده الدراسات الميدانية التي يتم اجرئها بشكل دوري لتحديد ابرز الامراض المعدية و الخطيرة و الحد من انتشارها  خصوصاً الأطفال منهم بسبب ضعفالمناعة ، مضيفاً الى ان برنامج “شقيقي صحتك تهمني ” يتم تنفيذه داخل العيادات التخصصية السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة الاردنية والمنظمة الدولية للهجرة IOM  .

واشار المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة السعودية مستمره في تقديم  برامجها الإنسانية في مختلف المحاور الطبية والغذائية والايوائية والموسمية والاجتماعية والتعليمية بناء على دراسات مستمره لبيئة اللجوء للأشقاء السوريين وما تتطلبه من احتياجات اغاثية ضرورية  تكون عون لهم في هذه الظروف الصعبة  والعمل على تأمينها لينعموا بحياة كريمة ، مؤكداً على التوجيهات الحكيمه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الامين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بمتابعة احوال الشقيق السوري و تامين كافة المتطلبات الضرورية لهم سائلاً الله العلي القدير ان يجزي المتبرعين من الشعب السعودي الكريم خير الجزاء وأن يعيد اشقائنا السوريين الى بلادهم سالمين غانمين.

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