شراكة وتعاون بين شركة المدارس المتقدمة وتعليم الرياض لرعاية الموهوبين

وقعت شركة المدارس المتقدمة مذكرة تعاون مع إدارة الموهوبين بتعليم الرياض لرعاية الموهوبين من الطلاب، وتقديم الخدمات لهم في مدارس الشركة، ما فيها البرامج الإثرائية المسائية المعتمدة والمعمول بها في مركز الموهوبين بالرياض في بعض مقرات المدارس التابعة للشركة.

وقع المذكرة الأستاذ ناصر بن سعد الخثلان مدير عام قطاع التعليم بشركة المدارس المتقدمة والدكتور محمد العقيل مدير إدارة الموهوبين برعاية الدكتور عبد الله المانع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، وحضور الدكتور حسان الحقباني الرئيس التنفيذي لشركة المدارس المتقدمة.

وتهدف الاتفاقية لرعاية الموهوبين بكافة مجمعات الشركة الـ 14 ، وتسخير كافة مرافق الشركة لاستضافة الفعاليات والبرامج المتعلقة بالموهوبين على مستوى تعليم الرياض، كما تقوم إدارة الموهوبين بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية وورش العمل للكوادر المتخصصة في برامج الموهوبين بالشركة، وكذلك للطلاب أصحاب المواهب المختلفة.

كما شملت الاتفاقية تقديم شركة مدارس المتقدمة منحا مجانية في كافة مدارس الشركة للطلاب الموهوبين الذين يحققون درجات عليا في مقاييس مؤسسة موهبة، وكذلك تخفيضات عالية في الرسوم الدراسية للطلاب أصحاب المواهب الرياضية والفنية الحاصلين على جوائز محلية أو عربية أو عالمية أو براءات اختراع من مكاتب معتمدة.

من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن الحقباني رئيس شركة المدارس المتقدمة أن اكتشاف الموهوبين و رعايتهم من الأهداف الاستراتيجية للشركة وذلك في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية بتقديم عدة مبادرات ومشاريع تتماشى مع قيم الشركة في المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن الشركة ومدارسها تعتزم عمل اتفاقيات تعاون وتفاهم مع كافة الجهات ذات العلاقة ببناء الطالب علميا وسلوكيا وتربويا، لتحقق المصلحة العليا للوطن في تحسين مخرجات التعليم، ورفد الاقتصاد الوطني بكوادر مؤهلة.