أمير القصيم يوافق على إعادة تشكيل وهيكلة لجنة التنمية السياحية بالمذنب

وافق صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على إعادة تشكيل وهيكلة لجنة التنمية السياحية في محافظة المذنب باعتماد 17أسماً برئاسة محافظ المذنب

ورفع محافظ المذنب المكلف سليمان التويجري شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحة على موافقته ومباركته ودعمه لهذا التوجه مؤكداً بأننا سنسعى جاهدين إلى تحقيق تطلعات سموه وأبناء المنطقة وزوارها لمحافظة المذنب ومبيناً بأن اللجنة تهدف إلى توحيد الجهود والتنسيق مع شركائنا من القطاعات الحكومية والخاصة لتطوير المنتجات والمقومات السياحية التي تحظى بها المذنب والتنسيق المستمر مع مجلس المنطقة وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتحقيق أهداف اللجنة وبين بأن العمل سيستمر بإذن الله وفق إستراتيجية التطوير وبعيدا عن الاجتهادات وسيتم متابعة تنفيذها وتحديد أولوياتها بالإضافة إلى القيام بعدد من المهام الأخرى المتعلقة في التنمية السياحية المستدامة لمحافظة المذنب .

من جهته قدم أمين عام لجنة التنمية السياحية بمحافظة المذنب الأستاذ حمد محمد المطيري شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية على موافقته ودعمه المتواصل للمناشط السياحية وقال سنعمل جاهدين لتحقيق تطلعات وطموحات سموه مكررا الشكر والتقدير لسعادة محافظ المذنب المكلف الأستاذ سليمان التويجري على طرحه الثقة في الأعضاء آملاً أن يكونوا في مستوى الثقة والتطلعات مبيناً بأن إعادة تشكيل اللجنة تم بدقه متناهية من خلال اختيار الأعضاء المناسبين والفاعلين نظراً لما يمتلكونه من خبرة ومعرفة في هذا المجال وبين أمين عام لجنة التنمية السياحية بأن التشكيل جاء على النحو التالي :

1 ـ محافظ المذنب سليمان بن محمد التويجري رئيساً للجنة

2 ـ رئيس بلدية محافظة المذنب المهندس عبداللطيف بن حمد الخطيب نائب رئيس اللجنة

3 ـ مدير التعليم بمحافظة المذنب سليمان بن عبد الله الطعيسي عضواً

4 ـ مدير فرع المياه بمحافظة المذنب ماجد بن سليمان الجارالله عضواً

5 ـ مدير فرع الغرفة التجارية بمحافظة المذنب عبدالرحمن بن محمد الشايع عضواً

6 ـ حمد بن محمد المطيري أميناً للجنة التنمية السياحية

7 ـ الأستاذ عبد العزيزبن عبد الله النزيان عضو قطاع التوعية والترفيه

8 ـ الأستاذ فهد بن محمد الخميري عضو قطاع التوعية والترفيه

9 ـ الأستاذ عبد الرحمن بن محمد الوهيد عضو قطاع التوعية والترفيه

10 ـ الأستاذ محمد بن إبراهيم الحواس مرشداً سياحياً

11 ـ الأستاذ سليمان بن علي العبودي عضوً لقطاع الرياضة

12 ـ الأستاذ احمد بن عبد الله الحصين عضواً لقطاع الإعلام

13 ـ رجل الأعمال إبراهيم بن عبد الله الشتوي عضو داعماً

14 ـ رجل الأعمال حمد بن عبد الله القويفلي عضواً داعماً

15 ـ رجل الأعمال شويمان بن محمد الشويمان عضواً داعماً

16 ـ رجل الأعمال أيمن بن ناصر الصيقل عضواً داعماً

17 ـ رجل الأعمال خالد بن عبد الله العقيلي عضواً داعماً