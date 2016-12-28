بالصور تصادم بين مركبة وصهريج ماء تابع للبلدية يصرع قائدها بالعرضيات

وقع حادث مروري قبل قليل وسط الشارع العام بالعرضية الشمالية وفي التفاصيل وقع التصادم بين قائد مركبة من نوع هايلوكس وصهريج ماء لبلدية العرضية الشمالية، أثر وقوفه وسط الشارع لتسقية الأشجار ونتج عن ذالك وفاة قآئد المركبة .

وفورا باشر الحادث الجهات الإسعافية والخدمية بمحافظة العرضيات.

حيث أكد العديد من المتواجدين في الموقع أن الحادث بسبب الوقوف الخاطئ للوايت وسط الشارع دون تحذير سالكي الطريق أو وضع علامات على بعد مسافات بعيده ليتم الانتباه لها.

الجدير بالذكر أن مثل هذه الحوادث قد تكررت كثيرا.