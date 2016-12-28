 بالصور تصادم بين مركبة وصهريج ماء تابع للبلدية يصرع قائدها بالعرضيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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بالصور تصادم بين مركبة وصهريج ماء تابع للبلدية يصرع قائدها بالعرضيات

بالصور تصادم بين مركبة وصهريج ماء تابع للبلدية يصرع قائدها بالعرضيات
المناطق _سعيد القرني

وقع حادث مروري قبل قليل وسط الشارع العام بالعرضية الشمالية وفي التفاصيل وقع التصادم بين قائد مركبة من نوع هايلوكس وصهريج ماء لبلدية العرضية الشمالية، أثر وقوفه وسط الشارع لتسقية الأشجار ونتج عن ذالك وفاة قآئد المركبة .

وفورا باشر الحادث الجهات الإسعافية والخدمية بمحافظة العرضيات.

حيث أكد العديد من  المتواجدين في الموقع  أن الحادث بسبب الوقوف الخاطئ للوايت وسط الشارع دون تحذير سالكي الطريق أو وضع علامات على بعد مسافات بعيده ليتم الانتباه لها.

الجدير بالذكر أن مثل هذه الحوادث  قد تكررت كثيرا.

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