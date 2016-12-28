تغريم مقيم 50 ألف ريال لنقله فسائل نخيل

غرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مقيمًا بمبلغ 50.000 ريال لنقله عدد 10 فسائل نخيل، مخالفا بذلك تعليمات الحجر الزراعي، حيث تطبق الوزارة الحد الأعلى لعقوبة كل من ينقل نخيل أو فسائل نخيل بصورة مخالفة لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت الوزارة حرصها في الحد من انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء وآثارها السلبية على ثروة النخيل الوطنية، وذلك بتطبيق الحد الأعلى للغرامات على ناقلي النخيل دون ترخيص ومخالفة تعليمات الحجر الصحي.

وأوضحت الوزارة أنها عملت على تنظيم وترخيص بيع ونقل وشراء الفسائل بما يكفل للمزارعين الحصول على فسائل نخيل خالية من الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، ويمكن للمزارعين والمهتمين مراجعة الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق والمحافظات لمعرفة إجراءات إصدار تراخيص نقل الفسائل لضمان المحافظة على استثماراتهم الزراعية وعدم انتقال حشرة سوسة النخيل الحمراء لمزارعهم.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى التعاون معها لتحقيق الأهداف التي من شأنها المحافظة على هذه الشجرة المباركة.