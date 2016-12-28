 جموع غفيرة تشيع ضحايا اعتداء إسطنبول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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جموع غفيرة تشيع ضحايا اعتداء إسطنبول

جموع غفيرة تشيع ضحايا اعتداء إسطنبول
المناطق _جده

شيّع جمع غفير من أهالي و أعيان محافظة جدة مساء أمس الثلاثاء جثمان التوأم أحمد سعود عبد الوهاب الفضل و محمد سعود عبدالوهاب الفضل و اللذيّن كانا من بين ضحايا حادثة اعتداء ليلة رأس السنة بأحد المطاعم الشهيرة باسطنبول و الذي راح ضحيته عشرات الجرحى و القتلى كان من بينهم 20 سعودياً، توفي منهم 7 أشخاص.

فيما وصلت جثامين المتوفين إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة في تمام الساعة الثانية و النصف صباحاً من يوم الثلاثاء و هم أحمد الفضل و محمد الفضل و وسام الجفري و لبنى غزنوي. وقد صلي على التوأم صلاة الميت بمسجد الجفالي بجدة فيما وُري جثمانهم بمقبرة «حواء» و سيقام العزاء للرجال والنساء في منزل رجل الأعمال صبحي بترجي وحرمه دلال عبدالوهاب الفضل عمة الفقيدين الكائن بجدة ـ تقاطع شارع صاري مع طريق الملك. كما سيوارى جثمان الغزنوي و الجفري في مقابر المعلاة بالعاصمة المقدسة.

 

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