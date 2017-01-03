رئيس مكتب التدريب التقني وعميد الكلية التقنية بنجران يكرمان الجوالة المشاركين في المخيم التقني بالرياض

كرم رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بنجران سعيد بن أحمد آل جبار وعميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري جوالة الكلية التقنية بعد فوزهم بدرع طابور العرض وحصولهم على المركز الأول وذلك إثر مشاركة الكلية التقنية بنجران في مسابقة التميز الكشفي 1438هـ بالمخيم التقني بالرياض بمشاركة (24) كلية ومعهد على مستوى المملكة ، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور احمد بن فهد الفهيد ونائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني ، ومدير عام خدمات المتدربين محمد بن عبدالكريم ابا حسين ، وذلك إثر مشاركة الكلية التقنية بنجران في مسابقة التميز الكشفي 1438هـ بالمخيم التقني بالرياض بمشاركة (24) كلية ومعهد على مستوى المملكة .

وأعرب رئيس مكتب التدريب التقني سعيد بن أحمد آل جبار عن بالغ شكره وتقديره للجهود المبذولة من الجوالة المشاركين في المخيم مشيداً بمشاركاتهم الدائمة وحثهم على الاستفادة من الإمكانيات المقدمة من الكلية والتي تساهم في تنمية وتطوير مهاراتهم المختلفة .

من جهته وجه عميد الكلية التقنية محمد بن علي زبعان الصقري في بذل المزيد من الجهد في خدمة وتنمية المجتمع والحرص على تحقيق الإنجازات التي تثلج الصدر ويفخر بها الجميع .

هذا وقد رفع فرقة الجوالة بالكلية شكرهم إلى رئيس مكتب التدريب التقني وعميد الكلية على دعمهم الكبير والمتواصل لأنشطة وفعاليات الجوالة ومتابعته المستمرة خلف هذا الإنجاز.

يذكر بأن مسابقة التميز الكشفي بإشراف الإدارة العامة لخدمات المتدربين “النشاط الكشفي” بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتهدف إلى بناء الشخصية المتوازنة الاجتماعية والعقلية والجسمية للمتدرب تعزيزاً لقيمة الانتماء الوطني وتوطيد أواصر الأخوة بين كشافة وجوالة المؤسسة، وكذلك تنمية المهارات الفردية للكشاف، ومنها التفكير العلمي، مهارات حياة الخلاء، والمهارات الرياضية ومهارة الاتصال والحوار.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم الجوالة المشاركين بمنحهم شهادات شكر وتقدير وهدايا عينية على مشاركتهم .

صرح بذلك مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق .