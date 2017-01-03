 مدير جامعة نجران: يدشن هوية كلية طب الأسنان وخطتها الإستراتيجية الأولى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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مدير جامعة نجران: يدشن هوية كلية طب الأسنان وخطتها الإستراتيجية الأولى

مدير جامعة نجران: يدشن هوية كلية طب الأسنان وخطتها الإستراتيجية الأولى
المناطق _نجران
دشن مدير جامعة نجران الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن وبحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات شعار كلية طب الاسنان الجديد وخطتها الاستراتيجية الأولى.
وحمل كل جزء في الشعار دلالة معينة. فالإطار الخارجي على شكل درس من كلية طب الأسنان ومن الأسفل على شكل مثلث مقلوب لاكتمال قاعدة الشعار، وقاعدة الكتاب المفتوح والفراغ الأبيض الداخلي يمثل المبنى التعليمي، بينما يرمز الكتاب المفتوح في الشعار إلى التعلم، وشكل النخلة فهو مأخوذ من شعار الجامعة كما أنه أيضا أحد أبرز الشعارات التي تمثل المملكة.
الجدير بالذكر أنه بعد عام من إنشاء الجامعة صدر قرار مجلس التعليم العالي بتاريخ 2 /6/ 1428 بالموافقة على انشاء كلية طب الاسنان جامعة لتصبح إحدى الكليات التي تزخر بها الجامعة ضمن عقد منظومتها الأكاديمية الفريدة، وتنضم بافتتاحها إلى مثيلاتها بالمملكة لتصبح إحدى روافد تخصص طب الأسنان وإحدى الصروح المميزة في تدريس هذا التخصص. حيث تضم أربعة أقسام هي: قسم وقاية الأسنان، وقسم إصلاح الأسنان، وقسم علوم الاستعاضة، وقسم جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص، وتمنح الكلية الآن درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، وتتطلع إلى البدء بالدراسات العليا في المستقبل ان شاء الله.
وبدعم من إدارة الجامعة تم استقبال أول دفعة من الطلاب في عام 1430 هجري و كان عددهم تسعة عشر طالبا بعد اجتيازهم للسنة التحضيرية ، و بدأت الكلية بمقرات مؤقتة ثم ما لبثث أن انتقلت إلى مبناها الجديد في المدينة الجامعية في عام 1435 هجري، وتحتوي الكلية على كافة المتطلبات الحديثة للتعليم من قاعات تدريس متطورة ،ومدرجات ، ومعامل ، وأجهزة متطورة للتدريب ، وعيادات أسنان مجهزة بأحدث الكراسي والمعدات الطبية وأقسام الأشعة والتعقيم  وتحتوى على 39 عيادة تعمل الآن و118 عيادة تحت التجهيز، مما يتيح للطالب فرصة كبيرة للتدريب العملي ويوفر خدمات للمجتمع في منطقة نجران.
 وتقدم الكلية خدمات مجتمعية وطبية استفاد خلالها من خدمات العيادات قرابة عشرة آلاف مريض.
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